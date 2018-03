Off-Road Days: Gärtner und Geländewägen

Momente später ist alles halb so wild. Ein Gefühl des Triumphes dominiert: Mann und Frau haben sich dank der Motorbremse des Isuzu D-MAX, einer Kombination aus Nutzfahrzeug und Geländewagen, gegen die „Wildnis“ – einen geschätzt 40 Grad steilen, mit Geröll übersäten Abhang – durchgesetzt.

Fünf Gärtnerteams, die bei einem Preisausschreiben der TASPO ein Off-Road-Fahrertraining gewonnen hatten, bewegten sich am vergangenen Sonntag über diese wortwörtliche Schwelle, die Sie auch im Video sehen können. Dabei boten die Isuzu Off-Road-Days in Rotenburg an der Fulda mehr als nur die passende Kulisse.