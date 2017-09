25. Hallenschau auf der IGA Berlin 2017

Etwa 15.000 Besucher nutzten auch dieses Jahr wieder die Gelegenheit, sich über regionale Blumen und Pflanzen auf der Internationalen Gartenausstellung in Berlin zu informieren. Entsprechend des Mottos „Sundowners auf der Saxonia“ ließen die 16 Gärtner aus Sachsen-Anhalt und vier Aussteller aus weiteren Bundesländern den Herbst leuchten. Dabei war die Länderschau ausgestattet mit Hunderten von Cyclamen, Calluna, Erica gracilis und Solitärsträuchern.

Ganz dem Herbst entsprechend wurde alles in Rot-, Pink- und Rosétönen bis hin zu Violett dekoriert. Darunter zweifarbige Petalen, Calluna mit hellgründen Wedeln, rotlaubige Heuchera und Gräser. Die vertikale Gestaltung der Halle wurde von Gladiolengestecken und Rittersporn in zahlreichen Variationen übernommen. Neben floristischen Werkstücken mit Materialien wie Kürbissen und Früchten standen zudem regionale Themen auf dem Plan wie zum Beispiel die in grün präsentierte Saale-Unstrut Region und der Wörlitzer Park mit seiner Entstehungsgeschichte.