Baumpflegetage: Kletterforum noch interaktiver

In knapp zwei Wochen starten die Deutschen Baumpflegetage in Augsburg. Frisch und neu will sich dabei unter anderem das Kletterforum präsentieren, das in diesem Jahr noch interaktiver sein soll.

Erstmals zehn Meter Kletterturm in der Halle

Wie die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) im Vorfeld der Messe mitteilt, wird in diesem Jahr zum ersten Mal ein zehn Meter hoher Kletterturm in der Halle aufgebaut. Dadurch werde es möglich, praktische Vorführungen und Vorträge parallel stattfinden zu lassen und das Programm der Deutschen Baumpflegetage so noch interaktiver zu gestalten.

Im Kletterforum – seit 20 Jahren Treffpunkt von Baumpflegern und Seilkletterern aus aller Welt –werden unter anderem Vorführungen zur Zugangstechnik, Arbeitssicherheit und Baumpflegearbeiten gezeigt. Daneben referieren Experten im Kletterforum zu den Themen Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit.

SVLFG präsentiert Unfallstatistik zur Seilklettertechnik

Schwerpunkt der diesjährigen Deutschen Baumpflegetage sind laut SVLFG die Themen Baumpflege und Naturschutz, Baumkontrolle, Baumkrankheiten und Baum-Management. Zum Messeauftakt am 24. April stellt Carsten Beinhoff von der SVLFG im Kletterforum zudem Auszüge aus der Unfallstatistik zur Seilklettertechnik vor und nennt Schwerpunkte des aktuellen Unfallgeschehens.

Während der gesamten Dauer der Deutschen Baumpflegetage vom 24. bis 26. April ist die SVLFG mit einem Stand in Halle 1 (Stand C 19) vertreten und will zu Fachfragen rund um die Themen Arbeitssicherheit und Gesundheit beraten.