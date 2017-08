Baumschul-Messe: 25 Jahre Zielen to Zycie

Zierpflanzen und Gehölze für den Outdoor- und Indoor-Bereich sind auf der Zielen to Zycie in Warschau zu sehen. Foto: Foto: Agencja Promocji Zieleni

Ihr 25. Jubiläum feiert in diesem Jahr die Baumschul-Fachmesse Zielen to Zycie („Grün ist Leben“) im polnischen Warschau. Unter dem Motto „Chillout im Garten“ sollen vom 31. August bis 2. September insbesondere die ökologischen und sozialen Aspekte von Pflanzen im Fokus stehen.

Über 300 Aussteller aus Europa, Südamerika und Afrika auf der Zielen to Zycie

Über 300 Aussteller aus Polen, Belgien, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden, Südamerika und Afrika haben sich den Veranstaltern zufolge für die Jubiläumsausgabe der Baumschul-Fachmesse angekündigt – darunter Produzenten von Zierpflanzen und Gehölzen für den Outdoor- und Indoor-Bereich, Technik-Lieferanten sowie Hersteller von Deko-Artikeln.

Neu in diesem Jahr ist die Kategorie „Greenery“ im Pflanzensektor der Zielen to Zycie, die als Plattform für den Pflanzengroßhandel mit gewerblichen Kunden konzipiert ist. Auf über 1.800 Quadratmetern Fläche wird in Halle 4 der Expo XXI-Messehallen ein Sortiment von Pflanzen für den Online-Handel vorgestellt.

Flower Expo Poland zum zweiten Mal im Rahmen der Zielen to Zycie

Ebenfalls in Halle 4 zu finden ist die Zierpflanzen-Messe Flower Expo Poland, die bereits zum zweiten Mal im Rahmen der Zielen to Zycie stattfindet. Schnittblumen, Topfpflanzen und Deko-Artikel aus den Niederlanden, Deutschland, Kolumbien, Kenia und Italien stehen hier im Mittelpunkt.

Flankiert sind die Aussteller-Beiträge von Blumen-Shows aus den Niederlanden, Polen, Russland und Litauen. Außerdem gehören Wettbewerbe von Floristen-Schulen und Branchenseminare für Floristen und Händler zum Programm der Flower Expo Poland.

Seminare für Händler und Hersteller auf der Baumschul-Fachmesse Zielen to Zycie

Die ersten beiden Messetage der Zielen to Zycie sind den Branchenprofis vorbehalten und bieten den Veranstaltern zufolge ein umfangreiches Veranstaltungs- und Seminarprogramm. Dazu gehört die Veranstaltung „Wissen für Hersteller“, die sich in erster Linie an Baumschuler und Gärtner richtet und Themen wie wirtschaftliche Bewässerung, Pflanzenschutzmittel und Sicherheit in der Pflanzenbeschaffung abdeckt.

Das Seminar „Wissen für den Handel“ ist an Unternehmer und Verkaufsstrategen adressiert und stellt neuesten Einzelhandelstrends und Maßnahmen, um beim Kunden Kaufanreize zu schaffen, vor.

Zielen to Zycie: Green City Konferenz für Stadtgrün-Profis

Speziell für Fachleute, die sich mit städtischem Grün befassen, ist das Programm der Green City Konferenz am Freitag gedacht, das unter anderem die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Reinigungskraft von Pflanzen vorstellt. Ebenfalls neu ist das Präsentations- und Diskussionsforum zur Schaffung von neuem Stadtgrün anhand von Beispielen und digitalen Visualisierungen.