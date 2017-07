Beekenkamp Plants nutzt Verbrauchertag für Austausch

Mit einem umfangreichen Angebot an Blumen, Zier- und Gemüsepflanzen ist Beekenkamp Plants einer größten Jungpflanzenproduzenten der Niederlande. Foto: Beekenkamp

Nach der erfolgreichen Teilnahme an den FlowerTrials mit einem Rekord von fast 2.500 Besuchern, reflektiert Beekenkamp Plants nun seinen Verbrauchertag. Dieser regte zum Austausch zwischen Mitarbeitern und Besuchern an und ging gezielt der Frage nach, welche Anforderungen die Verbraucher an die Pflanzen des Unternehmens stellen.