„Blumen – 1000 gute Gründe“: Landgard bringt IGW zum Blühen

Blumen und Pflanzen sehen nicht nur toll aus und duften herrlich. Sie sind auch einer der wichtigsten Bestandteile unseres Lebens und Alltags – heute und in Zukunft. Auf der Internationale Grünen Woche (IGW) in Berlin präsentiert Landgard vom 19. bis 28. Januar mit seiner Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe” neuartige Konzepte für grünes und zugleich urbanes Stadtbild zwischen Mensch und Natur.

Blumen und Pflanzen als „Quelle der Vielfalt“ in Halle 2.2

Stellen wir uns nur einen Moment die Welt ohne Pflanzen vor: ohne Zierpflanzen, Beet & Balkon, Schnittblumen, Stauden, Gräser, Gehölze, Sträucher oder Bäume. Sie wäre kalt, trostlos, ohne Leben. Blumen und Pflanzen gibt es in den verschiedensten Farben und Formen und sie werden von jedem Menschen individuell interpretiert. Wenn die IGW in Berlin ihre Türen öffnet, hat es sich die Landgard Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“ zur Aufgabe gemacht, die bekannte Blumenhalle unter diesem Motto mit einem neuen ganzheitlichen Konzept erstrahlen zu lassen. Bei der Premiere werden die Besucher grüne Produkte neu erleben, indem sie in der gesamten Halle 2.2 Möglichkeiten erhalten, in die vielfältigen Themenwelten von Blumen und Pflanzen einzutauchen.

„Unser Ziel als moderne vermarktende Genossenschaft ist, das Image von Blumen und Pflanzen durch die Präsentation von ‚Blumen – 1000 gute Gründe’ in der Blumenhalle der IGW 2018 aufzufrischen und die Wertschätzung für die Produkte und die Branche insgesamt nachhaltig zu verbessern”, so Armin Rehberg, Vorstandsvorsitzender der Landgard eG. „Wir werden in Berlin zeigen, wie faszinierend, abwechslungsreich, spannend, schön und modern die Welt der Blumen und Pflanzen ist. Kommen Sie einfach vorbei und lassen sich mit Themen wie Liebe, Leben, Schönheit, Genuss, Ökonomie und Kreativität begeistern.”

Blumenhalle als zentraler Anlaufpunkt für Besucher

Ziel der Landgard Initiative ist es, die Blumenhalle zu einem der zentralen Anlaufpunkte für die Besucher zu machen. So präsentiert die Landgard Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe” eine Leistungsschau der grünen Branche mit einer großen Anzahl an Frühlingsblühern, floristischen Arrangements, Mitmach-Stationen für Jung und Alt, Workshops und innovativen Ansätzen für ein modernes Stadtbild mit Blumen und Pflanzen. „Im Ergebnis erwartet die Besucher in der Blumenhalle das Modernste, Ästhetischste und Spannendste, was die grüne Branche aktuell zu bieten hat”, so Rehberg.

Blumen und Pflanzen als Quelle der Vielfalt mit den Themenflächen Liebe, Leben, Schönheit, Genuss, Ökonomie und Kreativität bedeuten eine vollkommen neue Umsetzung der Blumenhalle auf der IGW. Dafür hat sich die Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe” starke Partner mit ins Boot geholt.

Mit starken Partnern zum Erfolg

Landgard hat für die Organisation und Planung der Halle das Berliner Planungsbüro Neumann & Gusenburger beauftragt. Die floristische Gestaltung der Blumenhalle übernehmen unter anderem die preisgekrönten Experten von BLOOM´s, dem führenden deutschen Verlag für floralen Lifestyle und floristische Fachliteratur. Darüber hinaus werden sich unter anderem der Zentralverband Gartenbau (ZVG) und der Landesverband Berlin der Gartenfreunde auf Teilflächen präsentieren.

Medienpartner wird radioBERLIN 88,8 sein, die mit einer eigenen Bühne in der Blumenhalle ein tägliches Rahmenprogramm mit Live-Berichterstattung realisieren. Weitere neue Partner werden aktuell noch nicht verraten, hier wird es noch die ein oder andere Überraschung geben.

Urbaner, kreativer Ruhepol im Herzen der Blumenhalle

Genau in der Mitte der Blumenhalle entspringt die „Quelle der Vielfalt”. Sie ist zentraler Punkt eines Ruhebereiches für Messebesucher, der den Namen „Grüne Stadt“ trägt, und hebt sich durch transparente Gebäudefassaden optisch vom Rest der Blumenhalle ab. Neben Erholung und Entspannung erwartet die Besucher hier kreatives Leben mit Blumen und Pflanzen im urbanen Raum. Die Messebesucher erleben, wie sich Pflanzen in das moderne Stadtbild integrieren lassen.

Themenflächen wie das Leben: bunt und vielfältig