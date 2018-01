Blumen & Mode: „Immer eine tolle Kombination“

Mit der Michalsky Flower-Kollektion präsentieren Landgard und der Modeschöpfer Michael Michalsky ein neues Blumen- und Pflanzensortiment. Zum Verkaufsstart inszenierten die Erzeugergenossenschaft und der Fashion-Designer drei ausgefallene Laufsteg-Shows – unter anderem bei der Landgard Flower Hour gestern Abend auf der IPM in Essen.

„Wie die Mode, so sind auch Blumen ein Ausdruck von Schönheit und gutem Geschmack“, findet Michael Michalsky. Foto: Landgard

Der Laufsteg für den Modewettbewerb am IPM-Messestand von Landgard. Foto: Landgard

Blumen und Mode ein unschlagbares Erfolgsduo

Studenten des Düsseldorfer Fashion Design Instituts traten hier in einem Mode-Wettbewerb mit ihren Entwürfen gegeneinander an. Diese mussten Produkte aus der neuen gemeinsamen Blumen- und Pflanzenkollektion von Landgard und Michael Michalsky aufgreifen und damit zeigen, dass Blumen und Mode ein unschlagbares Erfolgsduo sind.

„Ob Blüten- und Blätterprints in den Kollektionen angesehener Modehäuser oder Blumenhaarkränze als angesagte Festival-Accessoires – Blumen und Mode sind einfach immer eine tolle Kombination“, sagt Armin Rehberg, Vorstandsvorsitzender von Landgard. „Zusammen mit Michael Michalsky gehen wir nun noch einen Schritt weiter und machen in unserer gemeinsamen Kollektion Blumen und Pflanzen selbst zu außergewöhnlichen Designer-Stücken.“

Michalsky: „Blumen haben Style“

Der Star-Designer, der unter anderem als Juror von „Germany’s Next Topmodel“ bekannt ist, unterzog die gezeigten Kreationen seiner fachkundigen Bewertung und wird beim Finale des Fashion-Contests in Berlin die Sieger bekannt geben. „Wie die Mode, so sind auch Blumen ein Ausdruck von Schönheit und gutem Geschmack. Blumen haben Style“, sagt Michalsky.

Heute Mittag fand die zweite Runde des Wettbewerbs in der von der Landgard Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“ gestalteten Blumenhalle auf der Internationalen Grünen Woche statt, bevor es zum Finale in Berlins bekanntestes Kaufhaus KaDeWe ging. Auch hier hieß es „Bühne frei für die exklusiven neuen Michalsky Orchideen und Flower-Boxen“.

Dort eröffnete der Designer zudem gemeinsam mit Landgard einen exklusiven Michalsky Flower Pop Up Shop, der bis einschließlich 2. Februar im KaDeWe zu sehen sein wird, und stellte geladenen Gästen aus Presse und Handel ausgewählte Stücke der gemeinsamen Blumen- und Pflanzenkollektion vor.

Schwarze Phalaenopsis und extra langlebige Rosen

Diese umfasst unter anderem schwarze Phalaenopsis sowie Flower-Boxen mit außergewöhnlich langlebigen Qualitätsrosen, die zum Zeitpunkt ihrer schönsten Blüte einem schonenden Konservierungsverfahren unterzogen werden, um ihre Schönheit für ein bis drei Jahre zu erhalten.

Impressionen des gemeinsamen Fashion-Events von Landgard und Michael Michalsky sehen Sie in unserer Bildergalerie.