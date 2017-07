Buchsbaum: Sortenversuche zum Blattfall

Björn Ehsen gibt Einblicke in Sortenversuche zum Buchsbaum in der LVG Bad Zwischenahn. Foto: Park der Gärten

Buxus zählt zu den Dauerbrennern unter den Gartenpflanzen. Buchsbaumzünsler und Cylindrocladium buxicola „kratzen“ jedoch zunehmend an seiner Beliebtheit. Welche Alternativen es zu dem Gehölz gibt und was Gärtner tun können, wenn der Buchsbaum „schwächelt“, beantwortet Björn Ehsen am 6. August im Park der Gärten.