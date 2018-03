Cadeaux: Pflanzen bleiben großes Deko-Thema

Monstera-Blätter in Monstera-Gefäßen

Auf die Spitze getrieben wird dieser neue Wohntrend, der die bislang hoch im Kurs stehenden Kakteen ablösen soll, mit echten Monstera-Blättern, die in Schalen oder Vasen arrangiert sind, die den Zimmerpflanzen nachempfunden sind. Daneben war auf der Cadeaux Tropisches wie Ananas und Strelitzien zu sehen, in Kombination mit Papageien und Flamingos.

Farblich dominieren Natur- und Pastelltöne, teilweise abgesetzt mit goldenen Elementen. Gefragt ist zum Beispiel wieder Tafelgeschirr mit Goldrand, Papierwaren schmücken sich mit goldenen Tupfen oder Flitter, und in floristische Werkstücke ist Blattgold integriert.

Floristik-Trends im „Garten der Sinne“

Was in der Floristik in diesem Frühjahr und Sommer darüber hinaus im Trend ist, zeigten die beiden Floristmeister Reinhold Pause und David Gehrisch im neuen „Garten der Sinne“ auf der Cadeaux. Angesagt sind demnach Blumen in warmen, harmonischen Farben, rustikale Gefäße im Handmade-Look und grafisch betonte Werkstücke.

Punkten können Floristen aber auch mit sommerlichem Südstaaten-Flair in Rot, Weiß und Blau oder mit auffälligen Blütenformen und starken Blattstrukturen in geradlinigen, aufstrebenden Gefäßen aus glänzender Keramik.

Wie sich alltägliche Produkte wie T-Shirts, Handyhülle oder Tapete individuelle Unikate verwandeln lassen, zeigte die parallel zur Cadeaux vom 3. bis 5. März stattfindende Fachmesse unique 4+1. Zum Tragen kommen hier moderne Technologien zum Bedrucken, Gravieren, Besticken und Folieren, aber auch traditionelle Handwerke wie Glasgravur und Zinngießen.

Social Media und Influencer fürs eigene Marketing nutzen

Tipps fürs erfolgreiche Marketing lieferte das begleitende Vortragsprogramm, bei dem unter anderem erläutert wurde, wie sich über den zielgerichteten Einsatz von Social-Media-Kanälen und Influencern ein Mehrwert generieren und Kunden via Internet binden lassen.

Die nächste Ausgabe der Cadeaux findet vom 1. bis 3. September statt, zeitgleich mit der Uhren- und Schmuckmesse Midora.