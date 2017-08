Christbaum-Messe in Kollnitz/Niederösterreich naht

Alle zwei Jahre findet in Österreich eine Christbaum-Messe statt. Der Veranstaltungsort wechselt jedes Mal. Am 25. August ist Kollnitz in Niederösterreich wieder an der Reihe. Über 40 Firmen erwarten Fachbesucher aus dem In- und Ausland, um sie über aktuelle Entwicklungen zu informieren.