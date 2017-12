Christmasworld: Uherek neuer Group Show Director

Group Show Director Uherek berichtet an Geschäftsleitung der Messe Frankfurt

Gymnich will sich, so die Messe, von nun an auf ihre Aufgabe als Leiterin des Unternehmensbereichs Services konzentrieren. Uherek hat ihren beruflichen Werdegang 2008 als Volontärin im Bereich Unternehmenskommunikation der Messe Frankfurt begonnen. Die studierte Journalistin leitet seit 2011 die Abteilung Marketingkommunikation Consumer Goods. Diese Position versieht sie weiterhin kommissarisch. In ihrer Position als Group Show Director Consumer Goods berichtet Uherek an Stephan Kurzawski, Geschäftsleitung Messe Frankfurt Exhibition GmbH.



„Julia Uherek bringt aufgrund ihrer bisher erworbenen detaillierten Kenntnisse der Konsumgütermärkte sowie weitreichender Kompetenzen in Marketing und PR wichtige Erfahrungen mit, um unsere Messeformate in einem herausfordernden Branchenumfeld zukunftsfähig auszurichten. Wir freuen uns, dass wir sie für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen konnten“, so Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt.