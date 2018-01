Die Bürokratie als Geißel des Mittelstandes

Bürokratieaufwand für Betriebe mindern und den Breitbandausbau in ländlichen Regionen vorantreiben. Auf diese beiden Nenner lässt sich der Appell des Gartenbaus an EU- und Bundespolitik verengen. ZVG-Präsident Jürgen Mertz brachte die Forderungen während der IPM-Eröffnungsveranstaltung auf den Punkt.

Effektivere Digitalisierung für Gartenbau und Abbau von Bürokratie auf EU-Ebene

„Ich hätte nie gedacht, dass die FDP es schafft, mit dem Leitbegriff Digitalisierung in den Bundestag einzuziehen“, so Mertz weiter. Traditionell sei bekannt, dass der Zentralverband Gartenbau im Rahmen der IPM keine großartigen bundespolitischen Forderungen stelle. „Das regeln wir mit den Landesministern im persönlichen Gespräch“, verrät der Präsident.

Allerdings wolle der Gartenbau die Internationale Pflanzenmesse dafür nutzen, an die EU zu appellieren: „Wir wünschen uns, dass in der Europäischen Union nicht nur vom Bürokratieabbau gesprochen wird. Denn im Endeffekt wird der Verwaltungsaufwand immer höher für die Betriebe. Der Bürokratieaufbau ist die Geißel des Mittelstandes und Gartenbau ist Mittelstand.“

Das Land, in dem WLAN und mobile Datennetze oft noch an ihre Grenzen stoßen

Der Breitbandausbau ist längst nicht abgeschlossen, betonte Mertz. „In einem wirtschaftlich hoch entwickelten Land wie Deutschland muss es für die Politik selbstverständlich sein, unseren Betrieben in den ländlichen Regionen die Digitalisierung durch den Breitbandausbau zu ermöglichen“, so Mertz. Die Digitalisierung sei viel mehr als nur schnelles Internet, sondern betreffe auch die Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln, die Erkennung von Pflanzenkrankheiten und die Selektierung von Düngemitteln.

Rückendeckung für diese Forderungen bot NRWs Gartenbau-Präsidentin Eva Kähler-Theuerkauf: „Stellen Sie sich mal vor, Ihr Betrieb befindet sich im ländlichen Bereich. Sie bieten ein Produkt oder eine Dienstleistung an, die ein Alleinstellungsmerkmal darstellen würden und Sie müssen ganz schnell ein Angebot abgeben, jedoch das Internet funktioniert gerade nicht an Ihrem Standort. Da können Sie nicht mit anderen Betrieben konkurrieren und sind nicht leistungsfähig“, sagte die Gärtner-Meisterin.

NRW-Landesregierung will ländlichen Raum nochmal genau betrachten

Ganz auf der Linie mit der Forderung nach dem Breitbandausbau zeigte sich Christina Schulze Föcking: „Wir sollten stets miteinander und nicht übereinander reden. Immer den ehrlichen Weg suchen und Herausforderungen gemeinsam angehen. Dann können wir in den nächsten Jahren sehr viel miteinander bewegen, auch in der Digitalisierung. Ich finde, wir sollten die ländlichen Regionen als Landesregierung noch einmal genau betrachten, entsprechende Programme laufen ja auch bereits“, so die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen.