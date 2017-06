Dutch Lily Days: Betriebe zeigen neue Lilien-Sorten

Lilienzüchter, Produzenten und Händler öffnen dabei ihre Betriebe. Das Interesse der Besucher, die aus aller Welt zu den Dutch Lily Days in die Niederlande kommen, hat sich über die vergangenen Jahre insgesamt vergrößert, beobachten die Teilnehmer.

Lilie als trendige Schnittblume und Topfpflanze etablieren

Um sich auf dem internationalen Markt zu behaupten, werden Kräfte im eigenen Land gebündelt. Kontinuierliche Züchtungen tragen dazu bei, die Lilie als trendige Schnittblume und Topfpflanze im Markt stabil zu halten und neue Marktanteile zu gewinnen.

Die offizielle Eröffnung der Dutch Lily Days findet in diesem Jahr am Dienstag, 6. Juni um 12 Uhr bei Van den Bos Flowerbulbs in Honselersdijk statt. Angekündigt ist unter anderem die Taufe einer neuen Lilie von Paul Deckers. Deckers ist Hauptveranstalter der jährlichen Blumendekoration zu Ostern auf dem Petersplatz in Rom.

Darüber hinaus fertigen niederländische Floristen während der Eröffnungsveranstaltung Brautdekorationen. Die Arbeiten sollen von der internationalen Presse beurteilt werden.

13 Betriebe nehmen an den Dutch Lily Days 2017 teil

Insgesamt 13 Unternehmen haben in diesem Jahr ihre Teilnahme an den Dutch Lily Days zugesagt:

Van den Bos Flowerbulbs (NL-2675 AC Honselersdijk)

BOT Flowerbulbs (NL-1619 PE Andijk)

De Jong Lelies Holland (NL-1619 AE Andijk)

Lily Company (NL-1619 PE Andijk)

Mak Breeding (NL-1756 CA ‘t Zand)

P.F. Onings (NL-2675 SE Honselersdijk)

C. Steenvoorden (NL-2161 DZ Lisse)

GA Verdegaal en ZN Export (NL-2215 KX Voorhout)

Gebr. Vletter & Den Haan (NL-2231 BD Rijnsburg)

VWS (NL-1721 CH Broek op Langedijk)

World Breeding (NL-1764 NG Breezand)

ZaboPlant (NL-1756 CB ’t Zand)

Van Zanten Flowerbulbs (NL-2182 BL Hillegom)

Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.dutchlilydays.com