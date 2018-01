Floristik auf der IPM 2018: „Das ist wie in der Arena auf Schalke“

Die Weltleitmesse des Gartenbaus wartet auch in diesem Jahr wieder mit einem riesigen Aufgebot aus der Welt der Floristik auf. Helmuth Prinz, Präsident des Fachverbandes Deutscher Floristen, zeigte in einem Interview während der Eröffnungsveranstaltung der IPM 2018 auf, wie hoch es in Halle 1A hergeht.

Warum ist die IPM gerade so wichtig für den Fachverband Deutscher Floristen?

Die IPM ist die Weltleitmesse, darum ist es auch ein Muss für Floristen, hierher zu kommen. Wir haben ein einzigartiges Programm in der FDF World zusammengestellt, das von Schau- bis Verkaufsfloristik reicht. Ich lade alle ganz herzlich ein hierher zu kommen.

Was gibt es in Halle 1A zu sehen?

Sieben bis acht Floristik-Shows erwarten die Zuschauer alleine in der FDF-World. Neu ist in diesem Jahr das Flower Battle. Zwei Floristen treten hier gegeneinander an, sie müssen innerhalb von fünf Minuten einen Strauß anfertigen. Das Publikum stimmt ab, welcher Battle-Teilnehmer den Sieg davon trägt. Stellen Sie sich die Atmosphäre so vor, als ob Sie in der Arena auf Schalke sitzen, oder eigentlich komme ich ja aus Mönchengladbach, also sagen wir wie im Stadion von Gladbach. Es ist einfach spannend, wenn junge Menschen aus dem Stegreif um die Wette kreieren und Applaus wird es sicher eine Menge geben.

IPM bedeutet ja auch immer auf Trends und Neuheiten zu sehen, was ist in diesem Jahr angesagt?

Gemeinsam mit dem Blumenbüro haben wir die Trends für diese Saison aufgespürt. Außerdem laufen noch zwei weitere Projekte, die sich mit diesem Thema befassen, die sich z.B. an die Millenials richten, um diese Generation für Blumen und Pflanzen zu begeistern. Das Projekt 3.0 haben die jungen Talente des Fachverbands entwickelt. Jeden Messetag bieten Floristen wie Sophia Gärtner Präsentationen und Workshops an. Kommen Sie in Halle 1A und sehen Sie, was Floristen leisten. Das ist nämlich einzigartig!