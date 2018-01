Mit der Eröffnung der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) ist auch der Fotowettbewerb „Consumer Trends 2018“ gestartet. Alle Floristen sind herzlich eingeladen, bis zum 11. Februar Fotos eigener Trend-Werkstücke auf den Facebook-Seiten von g&v und FDF zu posten – und sich so die Chance auf tolle Preise zu sichern.

Floristische Umsetzung der Consumer Trends gefragt

Auf der IPM präsentiert der Fachverband Deutscher Floristen (FDF) in der FDF-World seine neue blumige Kollektion, die die Stilwelten „Romance 3.0“, „Punk Rebooted“ und „Re-Assemble“ zeigt. Diese drei Consumer Trends gilt es für die Teilnehmer, kreativ zu interpretieren und in eine kundenorientierte Floristik umzusetzen – und zu fotografieren.

Die Fotos der trendigen Kreationen können wie erwähnt auf der Facebook-Seite des Ideenmagazins g&v oder des FDF hochgeladen werden. Eine Jury aus FDF, Blumenbüro und g&v – die den Wettbewerb gemeinsam veranstalten – wird die geposteten und per E-Mail an die Juroren weitergeleiteten Bilder anschließend bewerten und prämieren. Die Bekanntgabe des Siegers erfolgt am 21. Februar über die Facebook-Seite des FDF und die Facebook-Seite der g&v.

Attraktive Preise für die drei besten Trend-Interpretationen

Gewinner sind diejenigen Floristen, die die BBH-Consumer-Trends am schlüssigsten interpretiert und floristisch umgesetzt haben. Auf sie warten stattliche Preise:

1. Preis: 15 Zoll HP Notebook Intel Core I3

2. Preis: Samsung Galaxy Tablet

3. Preis: Bluetooth Lautsprecher Bose plus Tasche

Zusätzlich erhalten die drei Besten ein Abo des Ideenmagazins „gestalten und verkaufen“.

Mehr zum Wettbewerb und den Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Webseite der g&v.