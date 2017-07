Gartenbau-Fachmesse: horti-regio steht in den Startlöchern

Am Donnerstag startet die achte horti-regio. Neben 150 Ausstellern aus allen Gartenbau-Sparten erwarten die Besucher der „Grünen Messe Süddeutschland“ in diesem Jahr zum ersten Mal Fachvorträge zur Pflanzenverwendung sowie ein spezieller Azubitag.

Über 200 Auszubildende der grünen Branche aus Baden-Württemberg und Bayern nebst ihren Lehrern und Ausbildern haben sich laut den Veranstaltern der horti-regio für die Premiere der neuen Info-Veranstaltung angemeldet. Während der Messe haben die Azubis die Gelegenheit, ihr Wissen im Bereich Pflanzenkunde zu vertiefen und die Vielfalt der Verwendungsmöglichkeiten kennenzulernen.

Schwerpunktthemen der horti-regio-Fachvorträge

Ebenfalls auf dem deutlich ausgeweiteten Programm der horti-regio stehen erstmals Fachvorträge zum Thema Pflanzenverwendung – insbesondere für die Zielgruppe aus dem Garten- und Landschaftsbau.

Schwerpunkte sind dabei:

die Kombination von Stauden und Gehölzen

Pflanzplanung und Pflanzenvielfalt

Unterpflanzung von Bäumen mit Stauden

Staudenkombinationen unter schwierigen Bedingungen

artenreiche Gärten

jahreszeitliche Dynamik/Anpassung

Pflege zum richtigen Zeitpunkt

Wie bereits in den Vorjahren, demonstriert die Technikschau auf den Freiflächen des insgesamt 150.000 Quadratmeter umfassenden Veranstaltungsgeländes der horti-regio hautnah, was der Markt an technischen Innovationen zu bieten hat. Zu sehen sind unter anderem Rode- und Pflanzmaschinen, Sprühgeräte und Topfmaschinen.

Experten-Forum auf der horti-regio

Ebenfalls wieder im Angebot der horti-regio ist das Experten-Forum, bei dem renommierte Fachleute wie Klaus Körber und Alexander Zimmermann von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau Veitshöchheim, Matthias Umsetzer von der Staatsschule für Gartenbau und Landwirtschaft Hohenheim, oder Carolin Bögel von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft Freising zum Informationsaustausch zur Verfügung stehen.

Themen des diesjährigen Experten-Forums sind unter anderem aktuelle Schaderreger, Klimabäume sowie Sorten- und Anbauempfehlungen für aktuelle Obstsortimente.