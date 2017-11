Gartenschau Bad Lippspringe startet

Rund einen Monat nach Ende der Landesgartenschau Bad Lippspringe geht am Sonntag der Nachfolger der populären gärtnerischen Ausstellung an den Start. Unter dem bereits bekannten Motto „Blumenpracht & Waldidylle“ versucht die neue Gartenschau an den Erfolg ihrer „großen Schwester“ anzuknüpfen.