Gartenschauen in Baden-Württemberg: Auswahlverfahren 2026 - 2030

14 Städte und Kommunen in Baden-Württemberg haben sich für die Ausrichtung einer Landesgartenschau oder Gartenschau für den Zeitraum von 2026 bis 2030 beworben: Laut Minister Peter Hauk MdL eine einmalige Chance und ein Glücksfall für Städte und Kommunen. Das Auswahlverfahren dauert derzeit an.

Gartenschauen für dauerhafte Grünanlagen und verbesserte Lebensqualität

„Diese große Bewerberzahl zeigt, dass das Interesse der Städte und Gemeinden an unserem Angebot nach wie vor sehr hoch ist“, so der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, am vergangenen Freitag in Stuttgart. „Mit unserem Landesprogramm ‚Natur in Stadt und Land‘ werden dauerhaft Grünanlagen, bleibende Werte und Lebensqualität für die Menschen vor Ort geschaffen. Solche Projekte sind ein Glücksfall für unsere Städte und Kommunen im Land.“

Der Minister betonte vor allen Dingen die Chance, mit einer Gartenschau die Freiraum- und Stadtentwicklung voranzutreiben und einen Beitrag zur Regulierung des Stadtklimas oder zur Erhaltung der städtischen Biodiversität zu leisten. Die Zuschüsse über das Landesprogramm „Natur in Stadt und Land“ betragen bis zu fünf Millionen Euro für eine Landesgartenschau und maximal zwei Millionen Euro für eine Gartenschau.

Fachliche Gesamtbewertung der Bewerbungen soll vor der Sommerpause erfolgen

Die eingegangenen Bewerbungsunterlagen würden nun gesichtet und im Frühjahr erfolge die Bereisung der Bewerber-Städte durch eine Fachkommission. Die fachliche Gesamtbewertung, bei der neben dem Votum der Fachkommission auch die berührten Ressorts mit einbezogen würden, werde noch vor der Sommerpause erstellt. „Die endgültige Entscheidung, welche der vorliegenden Bewerberstädte den Zuschlag erhält, trifft der Ministerrat“, erklärte Hauk.

Folgende Städte haben eine Bewerbung für die Ausrichtung einer Gartenschau oder Landesgartenschau für den Zeitraum 2026 bis 2030 abgegeben:



• Altensteig (Gartenschau)

• Bad Mergentheim (Landesgartenschau)

• Bad Urach (Gartenschau)

• Ellwangen (Landesgartenschau)

• Engen (Gartenschau)

• Gaildorf (Gartenschau)

• Ludwigsburg (Landesgartenschau)

• Rottenburg (Landesgartenschau)

• Rottweil (Landesgartenschau)

• Schramberg (Landesgartenschau)

• Sulz am Neckar (Gartenschau)

• Tuttlingen (Landesgartenschau)

• Ulm (Landesgartenschau)

• Vaihingen an der Enz (Landesgartenschau oder Gartenschau)



Der Ministerrat hat darüber hinaus bereits beschlossen, im Jahr 2019 eine Bewerbungsrunde für die Landesgartenschauen und Gartenschauen der Jahre 2031 bis 2035 durchzuführen.