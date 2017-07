Gold wert: Hortensien und Anthurien

Hortensien in verschiedenen Blau- und Violett-Nuancen gehören zu den Stars der 13. IGA-Hallenschau. Foto: Pixabay

Hortensien und Anthurien aus Nordrhein-Westfalen stehen derzeit im Mittelpunkt der 13. Hallenschau auf der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Berlin. Unter dem Motto „Von den Azurküsten“ sorgen sie für ein Farbenmeer in (fast) allen Blau-, Violett- und Rottönen. Aber auch weniger bekannte Farben und ungewöhnliche Blattformen kommen in der IGA-Blumenhalle zu Ehren.