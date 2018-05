GreenTech: LED-Konferenz von Valoya

Fachleute im Gartenbau, die an neuer Technologie und Technik für die Produktion von Obst, Gemüse und Zierpflanzen interessiert sind, treffen sich vom 12. bis 14. Juni auf der GreenTech in Amsterdam. Valoya, einer der führenden Hersteller von LED-Growlights, ist dort Aussteller und richtet am 13. Juni die „LED & Innovators Conference 2018“ aus.