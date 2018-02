GrootGroenPlus: The Future = Green

Unter dem Motto „The Future = Green“ geht die GrootGroenPlus 2018 an den Start. Die Fachmesse will vom 3. bis 5. Oktober zeigen, wie wichtig Pflanzen und Baumschulexperten für die Zukunft sind.

GrootGroenPlus prämiert Pflanzenneuheiten

Auch in diesem Jahr wird wieder der KVBC-Award für prämierungswürdige Pflanzenneuheiten verliehen. Eine Roadshow zeigt zudem 20 bis 25 der vergangenen Gewinner. Die Fachmesse bietet zusammen mit der Prüfungskommission der KVBC die Möglichkeit, neue Pflanzen für eine langfristige Prüfung in Zundert zur Verfügung zu stellen.



175 Aussteller haben ihre Teilnahme an der GrootGroenPlus laut Veranstalter bereits zugesagt. Die aktuelle Liste, Anmeldeformulare sowie der digitale Messekatalog sind im Netz verfügbar.



Um noch mehr Besucher und Aussteller anzulocken, setzt der Veranstalter auf Social Media und andere PR-Tools wie die Messe-App. Im Laufe des Jahres werden dem digitalen Katalog das aktuelle Angebot und der aktuelle Vorrat pro Ausstellerprofil hinzugefügt. Dieser Service wird in Zusammenarbeit mit Varb (Stichting Beurshal) angeboten und ist für Aussteller und Besucher kostenlos.