„Grüne Achse“ mit großem Pflanztag für Kinder

Freudige Gesichter beim Schul- und Kita-Pflanztag in Essen. Foto: Landgard Stiftung

Früh übt sich, wer ein richtiger Gärtner werden will. Beim großen Schul- und Kita-Pflanztag, der gestern in Essen stattfand, legten die Kinder zahlreiche Schulbeete an. Die Landgard Stiftung, der Verband Garten- und Landschaftsbau NRW und die thyssenkrupp AG zeichnen verantwortlich für das Gemeinschaftsprojekt „Grüne Achse“.