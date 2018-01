Haymarket auf der IPM: „Wir freuen uns auf Sie!“

Morgen startet die IPM 2018, und wir sind natürlich ebenfalls in Essen. Auch ein Jahr nach unserem großen TASPO-Jubiläumsauftakt in 2017 haben wir uns für Sie etwas einfallen lassen. Besuchen Sie uns auf der IPM vom 23. bis 26. Januar an unserem Messestand in Halle 2, Stand B35.

Gewinnen Sie eine Reise zu den TASPO Awards

Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und gewinnen Sie eine unvergessliche Reise zu den TASPO Awards nach Berlin inklusive Gala-Abend und Hotelübernachtung im Grand Hyatt für zwei Personen. Zudem laden wir Sie herzlich in das TASPO-Café zu einer Tasse Kaffee oder einem Cappuccino inklusive TASPO-Keks ein.

Das g&v CreativCenter zeigt – wie bereits in den Jahren zuvor – eine Sonderschau zu attraktiven Warenpräsentationen unterschiedlicher Sortimente für den Einzelhandel. Als kleines Extra verteilen wir in Halle 1A im g&v CreativCenter und an unseren Messeständen in der FDF-World florale Trend-Buttons, die Ihrer Leidenschaft zur Floristik Ausdruck verleihen.

Vielleicht steht Ihnen aber auch der Sinn einfach danach, ein wenig in unserem breiten Angebot an Spezialtiteln zu schmökern und – wenn es Sie überzeugt – ein Probe-Abo abzuschließen, damit Sie in den kommenden Monaten keinen Trend verpassen.

TASPO, g&v und Co. auf der IPM 2018

Freuen Sie sich auf TASPO, g&v, TASPO GARTEN-DESIGN, TASPO BAUMZEITUNG, Deutsche Baumschule, Friedhofskultur, Gärtnerbörse und unsere Kundenmagazine TraumGARTEN und Mein Paradies. Wir sehen uns auf der IPM 2018!

Kommen Sie einfach vorbei – wir freuen uns auf Sie: