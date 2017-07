Holland Dahlia Event: Premiere im August

Sie alle bilden die Stichting Holland Dahlia Event, die als Organisator hinter den neuen Dahlien-Tagen steht. Den Termin Ende August wählten die Veranstalter aus zwei Gründen: Zum einen stehen die Dahlien in voller Blüte, außerdem sollen ausländische Besucher der zeitgleich stattfindenden Plantarium so die Gelegenheit haben, beide Veranstaltungen kombinieren zu können.

Holland Dahlia Event: Überblick über den gesamten Dahlienanbau

Die Mehrzahl der Gründungsbetriebe der Stiftung will zum Holland Dahlia Event drei Tage lang interessiertem Fachpublikum Einblicke in die Dahlienbranche gewähren. Neben der Pflanzenzüchtung und -produktion sind unter anderem auch Verpackungsmaterialien zu sehen, wie die Organisatoren ankündigen. Ebenso stellen sich andere Mitglieder der Kette vor.

„Vorrangiges Ziel des Holland Dahlia Events ist es, den Besuchern einen Überblick über den gesamten Dahlienanbau in den Niederlanden zu verschaffen und die Position der Niederlande als führender Dahlienproduzent zu stärken. Und natürlich freut es uns ganz besonders, wenn unsere Initiative zu höheren Absatzzahlen beiträgt“, so René Schrama, Vorsitzender der Stichting Holland Dahlia Event.

Dahlie international wieder beliebter

Wobei die Beliebtheit der Dahlie in den vergangenen Jahren international bereits schon wieder zugenommen hat, wie die Stiftung mitteilt. Das hat unter anderem zu neuen Impulsen in der Veredlung geführt, in deren Folge viele Betriebe Geld für die Züchtung neuer Dahliensorten in die Hand nahmen.

Ein breiteres Sortiment mit neuen Farben und Formen sowie eine längere Lebensdauer und verbesserte Anwendungsmöglichkeiten waren die Folge.