horti-regio: Fachvorträge und Azubi-Tag kommen an

Feuertaufe bestanden: Mit gleich zwei Neuerungen ging die diesjährige horti-regio an den Start – einem speziellen Azubi-Tag und Fachvorträgen zum Thema Pflanzenverwendung. Von den rund 1.200 Messe-Besuchern gab es dafür großen Zuspruch.

250 Auszubildende beim ersten Azubi-Tag der horti-regio

Als „besonders bemerkenswert“ stufen die Organisatoren der horti-regio die Premiere ihres Azubi-Tags als neues Veranstaltungsformat ein. 250 Auszubildende aus Bayern und Baden-Württemberg haben den Angaben zufolge zusammen mit ihren Lehrern und Ausbildern das speziell für sie durchgeführte Programm aus Fachvorträgen und einer Führung übers Messe-Gelände in Anspruch genommen.

Rege besucht waren laut horti-regio-Schlussbericht auch die erstmals in diesem Jahr angebotenen Fachvorträge zum Thema Pflanzenverwendung von Nicole Theiss (Widenhorn – Gärten am See), Andreas Ibendorf (Grimm garten gestalten GmbH) und Dr. Philipp Schönfeld (Bayerische Landesanstalt für Wein- und Gartenbau Veitshöchheim).

Besucher der horti-regio lassen sich auch von Regen nicht abschrecken

Großes Interesse zeigten die Besucher der 8. horti-regio erwartungsgemäß wieder für die Technikschau im Freigelände – selbst von den pünktlich zu Beginn der Vorführungen einsetzenden Regengüssen ließen sich die Zuschauer laut den Messe-Veranstaltern nicht abschrecken.

Über die neuesten Trends der insgesamt 150 Aussteller und deren Sortimente konnten sich die horti-regio-Besucher zudem in drei Hallen und dem großen Messe-Zelt informieren.