Interaspa praxis: neue Fachmesse startet morgen

Mit der Interaspa praxis geht morgen ein neues Fachmesse-Format für Spezialkulturen und Direktvermarktung an den Start. Zwei Tage lang dreht sich auf dem Erdbeerhof Osterloh in Visbek und in umliegenden Betrieben alles rund um Spargel, Erdbeeren, Strauchbeerenobst, Stein- und Kernobst – auch im geschützten Anbau.