IPM 2018: Landgard integriert Betriebe

Landgard integriert auf der IPM 2018 nach eigenen Angaben erstmals Mitgliedsbetriebe in seinen neuen und größeren Messestand und möchte so den genossenschaftlichen Gedanken betonen. Kojen in Gewächshausoptik sollen interessierten Mitgliedern der Erzeugergenossenschaft Platz für die eigene Präsentation bieten.