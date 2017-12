IPM Messe-Cup 2018: cool flowers for cool people

Millenials begeistern sich zunehmend für Blumen und Pflanzen

Der Hintergrund des Wettbewerbs gestaltet sich folgendermaßen: Unter anderem durch die Trenderscheinung Urban Gardening erreicht die Begeisterung für Blumen und Pflanzen nun auch die Millenials. Die städtischen Gärtner beziehen Social Media in ihr tägliches Hobby mit ein und zeigen ihrem Publikum neue blumige Trends, innovative Blumen-Inszenierungen und viele Geschichten auch rund um Zimmerpflanzen.



Deshalb steht der IPM Messe-Cup „Cool flowers for cool people“. Gärtner und Floristen beweisen in dem Wettbewerb ihr Können und ihre Kreativität, in dem sie effektvolle Pflanzen-Inszenierungen schaffen. In den Kategorien „Strauß“, „Deko-Topfpflanze“ und „Gefäßpflanzung“ werden die Werkstücke prämiert, die das Thema bei freier Gestaltung am besten umsetzen.

Gärtner- und Floristen-Azubis können am IPM Messe-Cup teilnehmen

Auch Gärtner und Floristen, die sich gerade noch in der Ausbildung befinden, sind beim Messe-Cup herzlich willkommen. Die Jury prämiert in jeder Kategorie die besten Nachwuchsbeiträge. Am letzten Tag der Weltleitmesse des Gartenbaus findet die Siegerehrung vor großem Publikum statt.



Der IPM Messe-Cup wird vom Bundesverband Einzelhandelsgärtner (BVE) im Zentralverband Gartenbau (ZVG) und dem Fachverband Deutscher Floristen Landesverband NRW (FDF NRW) gemeinsam organisiert und zusammen mit der Messe Essen ausgerichtet.



Weitere Informationen können unter http://www.bundesverband-einzelhandelsgaertner.de/ oder unter www.floristik-nrw.de abgerufen werden.