IPM unterstützt TASPO Awards und TASPO Stiftung

Da freut sich die TASPO Stiftung: Auf der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) gab ihr nämlich der Geschäftsführer der Messe Essen, Oliver P. Kuhrt, die Zusage, sein Engagement in der Stiftung zu erhöhen. Außerdem unterstützt die Weltleitmesse des Gartenbaus in diesem Jahr erneut die TASPO Awards als Headline Sponsor.

Oliver P. Kuhrt (l.) und Uwe Schütt gemeinsam auf der diesjährigen IPM in Essen. Foto: Rainer Schimm/Messe Essen

Die Vereinbarung dazu besiegelten Oliver P. Kuhrt und Uwe Schütt, Publishing Director der Haymarket Media GmbH, während der IPM am TASPO-Messestand. Die TASPO Awards 2018 werden am 26. Oktober im Hotel Grand Hyatt in Berlin verliehen.

IPM stockt finanzielle Unterstützung für TASPO Stiftung auf

Darüber hinaus hat die Messe ihre finanzielle Unterstützung für die TASPO Stiftung aufgestockt. Gut angelegtes Geld – fließt es doch letztendlich in die Förderung junger Wissenschaftler und kommt damit dem gesamten Gartenbau zugute, freut sich Uwe Schütt.

Die TASPO Stiftung fördert seit über 25 Jahren junge Gartenbau-Wissenschaftler bei ihrer Projektarbeit.