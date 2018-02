Jetzt als E-Paper: TASPO IPM-Highlights 2018

Selbstversorgung ist in, sei es im traditionellen Haus- oder Kleingarten oder beim Urban Gardening. Beerenobst passt schon immer in dieses Konzept, denn es lädt wie kaum ein anderes Produkt zum Naschen und Genießen ein. Im Trend sind weiterhin schwächer wachsende und pflegeleichte Sorten. Was die Aussteller der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) dazu an Neuheiten im Angebot haben, lesen Sie in den TASPO IPM-Highlights 2018.

Zierpflanzen: Konzepte für den Fachhandel

Bei den Zierpflanzen-Züchtern standen neben neuen Sorten auch Konzepte für den Fachhandel im Fokus, um den Kunden unter anderem Beet- und Balkonpflanzen immer wieder aufs Neue schmackhaft zu machen. Fachredakteur Dr. Heinrich Dreßler war für Sie auf der IPM unterwegs und stellt in unseren Highlights einige der neuen Konzepte sowie vielversprechende Sorten vor.

Aktuelle Gartentrends aufzugreifen und mit klugen Marketing-Konzepten am POS zu verbinden, wird auch im Gehölz-Bereich immer wichtiger. So zeigten auch zahlreiche ausstellende Baumschul-Betriebe auf der IPM das immer stärkere Zusammenrücken von Sortiment und passenden Verkaufskonzepten. TASPO-Autorin Claudia Kordes, Marketing-Beraterin und gelernte Baumschulgärtnerin, hat sich für Sie in Halle 11 umgesehen.

TASPO IPM-Highlights jetzt als E-Paper lesen

Daneben stellen wir Ihnen in den TASPO IPM-Highlights 2018 innovative Geräte, Maschinen und Automaten vor, die eine effiziente Produktion ermöglichen und helfen, exakt zu kultivieren. Außerdem zeigen wir Besonderheiten im Profi-Düngerbereich, Neues von Torf, Kokos und Kompost und haben uns auf der IPM bei verschiedenen Vermarktern über die neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet informiert.

Dies und mehr finden Sie in den TASPO IPM-Highlights 2018, die als gedruckte Ausgabe am 23. Februar zusammen mit der TASPO 8/2018 erschienen sind und die Sie hier als E-Paper lesen können.