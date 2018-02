Myplant & Garden: 4. Ausgabe steht an

Die B2B-Messe Myplant & Garden geht in die vierte Runde. 650 Aussteller werden vom 21. bis 23. Februar in Mailand erwartet.

Gartenbau-Fachmesse mit 70 verschiedenen Meetings und Veranstaltungen

Während der drei Tage wartet die Gartenbau-Fachmesse mit 70 verschiedenen Veranstaltungen und Meetings sowie Live-Demonstrationen auf. Im Mittelpunkt stehen Innovationen der Grünen Branche, mögliche neue Geschäftsbeziehungen und Kontakte zu anderen Unternehmern des Wirtschaftszweigs.



Die Veranstalter lassen für die Messe ein 45.000 Quadratmeter großes Gewächshaus entstehen, was einer Fläche von 6,5 Fußballfeldern entspricht. Für sie gehen Pflanzen eng einher mit Gesundheit, Energie und Pflege, aber auch mit Wirtschaft, Arbeit, Lebensqualität, Forschung und Nachhaltigkeit. All dies will die Myplant zeigen.



Da die Fachmesse in den vergangenen Jahren regen Zuspruch erhalten hat, wurde sie um die Halle 12 erweitert. So vergrößert sich das Areal um ein Drittel. Dort sind unter anderem der Décor District, internationale Baumschulen und Verbände aus Europa, den USA und Italien untergebracht.