Pelargonien-Ausstellung in Steinfurt

Geranien in allen Farben und Formen können Besucher des Steinlehrgartens in Steinfurt noch bis zum 13. August im Rahmen der Pelargonien-Ausstellung erleben.

Pelargonien-Ausstellung: Bereits über 1.500 Besucher

„Am Wochenende haben wir schon über 1.500 Gäste begrüßen dürfen“, freut sich Andreas von der Beeck, Gründungsmitglied der DGG-Fachgruppe Pelargonien. Er und seine Mitstreiter präsentieren mehr als 100 Arten im Steinlehrgarten in Steinfurt.



Alleine Andreas von der Beeck führt in seinem eigenen Garten 250 verschiedene Pelargonien-Arten ins Feld, von Grandiflorum- bis Miniaturpelargonien. Dass die Geranie auch den „Otto-Normal-Verbraucher“ interessiert, bewies der WDR, der der Pelargonie einen Beitrag im Rahmen des Formats „Lokalzeit“ widmete.



Was der Fachmann weiß: Die Pelargonie macht nicht nur auf dem Fensterbrett oder im Garten eine sehr gute Figur, sondern ihre Blätter eignen sich auch noch zum Verzehr. Für manchen Verbraucher mit Hang zum DIY sicherlich ein Kaufargument.



Hier sehen Sie den Fernsehbericht „Gartenvielfalt Geranie“ in der Mediathek des WDR.