Premiere für die TASPO Awards!

Wer die TASPO Awards kennt, der weiß, dass immer eine prominente Moderation durch den Abend führt. In diesem Jahr dürfen sich die Gäste auf eine Premiere freuen: Nach zwölf Jahren weiblicher Moderatoren hat es endlich ein Mann auf die Bühne geschafft – TV-Moderator Steven Gätjen wird durch die dreizehnten TASPO Awards führen und der Verleihung das gewisse Etwas geben.

TV-Moderator Steven Gätjen führt in diesem Jahr durch die Verleihung der TASPO Awards. Foto: aboutyou.de

Experte für Preisverleihungen: Steven Gätjen

Der Deutsch-Amerikaner ist unter anderen seit vielen Jahren als Oscar-Live-Reporter am roten Teppich in Hollywood und moderierte einige Preisverleihungen wie unter anderem den Bayerischen Fernsehpreis oder die Jupiter Awards – also ein echter Experte für Preisverleihungen.

Selbst war Steven Gätjen auch schon nominiert für verschiedene Awards und kann gut nachvollziehen wie sich die Finalisten an dem Abend fühlen. Freuen Sie sich also auf einen spannenden Abend!