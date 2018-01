Rhododendron in aufregenden Farben

Next

‘Pink for Help’ ist im Winter laubhaltend. Foto: Hachmann

‘Junigold’ ist sehr spät blühend und leuchtet in strahlendem, kräftigen Gelb. Foto: Hachmann

Die Einzelblüten von ‘Raphaela’ sind mittig sternförmig weiß mit einem breiten, leuchtend purpurrosa Rand, der leicht gewellt ist. Auf dem oberen und der Hälfte der benachbarten Kronblätter befindet sich ein gelblich-grün getupftes Auge auf sonnengelbem Grund, erstaunlich klar umrissen und gegen den kräftig gefärbten Rand abgegrenzt, beschreibt Hachmann.

‘Raphaela’ mag es halbschattig

Sieben bis 8,7 Zentimeter im Durchmesser sind die fünf- bis sechslappigen Blüten groß, die sich sehr weit öffnen und mittig gebündelt die langen Staubgefäße und den gebogenen Griffel mit der rosaroten Narbe erkennen lassen. Zehn bis 15 dieser ungewöhnlichen Blüten bilden einen geschlossenen, runden Stutz von etwa zwölf Zentimetern Höhe und 13 Zentimetern Breite.

Damit sich die spektakuläre Blütenfarbe länger hält, ist ein halbschattiger Standort während der Blütezeit von Mitte April bis Anfang Mai zu empfehlen. Das dichte Laub ist mittelgrün, breit elliptisch, leicht glänzend und hebt durch die gebogene Form die auffälligen Blütenstutze hervor. Der Wuchs ist schlank aufrecht, zehnjährig etwa 70 Zentimeter hoch und 90 Zentimeter breit.

Strahlend gelb: die Rhododendron-Hybride ‘Junigold’

Die Rhododendron-Hybride ‘Junigold’ ist eine Neuzüchtung von Bernd Wickhorst (Baumschule H. Hachmann) und stellt eine Weiterentwicklung der Sorte ‘Golden Everest’ dar. Die gut winterharte ‘Junigold’ ist ebenfalls sehr spät blühend und leuchtet etwa von Ende Mai bis Mitte Juni in strahlendem, kräftigen Gelb, das im Aufblühen noch mit Lachsrosa überzogen ist.

Die sieben bis neun Zentimeter großen, weit geöffneten, trichter-glockenförmigen Blüten mit ihren leicht gewellten Kronblatträndern wirken riesig. Zehn bis 15 Einzelblüten bilden einen großen, nicht ganz geschlossenen Stutz, der Einblick auf die rot und grün gefärbten Kelchblätter und Blütenstiele gibt. Das Laub ist breit lanzettlich bis elliptisch, dunkelgrün, sehr fest und bis zu elf Zentimeter lang. Die Blattgesundheit und die Blütengröße sind Hachmann zufolge wesentlich besser als bei ‘Golden Everest’. Der Wuchs ist aufrecht, gedrungen und etwas zügiger als der der Elternsorte.

‘Pink for Help’: die „derzeit großblumigste Japanische Azalee“

Mit der neuen Rhododendron obtusum ‘Pink for Help’ präsentiert Hachmann auf der IPM außerdem die „derzeit großblumigste Japanische Azalee“. Die im April 2017 für einen wohltätigen Zweck getaufte Sorte trägt von Mitte Mai bis Anfang Juni Blüten in warmem, reinem Rosa mit kirschroter Zeichnung zu dunkelgrünen, löffelartig geformten Blättern. Die laut Hachmann bis minus 22 Grad winterharte ‘Pink for Help’ ist im Winter laubhaltend, der Wuchs ist zehnjährig etwa 50 Zentimeter hoch und 80 Zentimeter breit.