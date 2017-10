TASPO Awards 2017: Das sind die Gewinner!

Die TASPO Awards 2017 sind vergeben. In insgesamt 17 Kategorien wurden am Freitagabend in Berlin die Besten der Besten im Gartenbau ausgezeichnet – von der Gärtnerei des Jahres bis zum besten Konzept rund um Ausbildung und Mitarbeiterführung. Geehrt wurde außerdem der Unternehmer des Jahres.

Eröffnet wurde der Awards-Reigen mit dem Preis der TASPO Stiftung in der Kategorie „Junge Wissenschaft“. Wie bereits im vergangenen Jahr erhielten auch 2017 zwei Nachwuchsforscher einen finanziellen Zuschuss in Höhe von insgesamt 4.000 Euro für ihre weitere wissenschaftliche Arbeit – Robert Klose und Stefan Irrgang, beide von der Humboldt Universität Berlin. Klose befasst sich mit der Entwicklung eines Hybridanbausystems für die Tomatenproduktion, Irrgang arbeitet an einem Produktionssystem für Wasserlinsen als alternative Proteinquelle.

Über 450 Gäste verfolgen Verleihung der TASPO Awards

Über 450 Gäste aus der gesamten Grünen Branche fieberten anschließend im Rahmen der glanzvollen, von Judith Rakers moderierten TASPO Awards Gala der Verkündung der glücklichen Gewinner in den weiteren Kategorien entgegen. Vergeben wurden die begehrten Trophäen in den Rubriken Produkte, Fokus Kunde, Marketing, Innovation & Service sowie Management.

„Besonders mit der Kategorie ‚Bestes Konzept Umwelt & Nachhaltigkeit‘ haben wir den Nerv der Zeit getroffen. Hier gingen allein 15 Bewerbungen ein“, so Iris Anger, Vorsitzende der TASPO Awards Jury und Leiterin der Gesamtredaktion der von Haymarket herausgegebenen grünen Titel. „Die einen näherten sich über technische Lösungen in ihrem Betrieb, andere erstellten einen Nachhaltigkeitsbericht für ihr Unternehmen, wieder andere entwickeln ihre Sortimente in Richtung Bienenfreundlichkeit. Die Gärtner haben sich also auf die Trends der Zeit eingestellt, das wird deutlich.“

Unternehmer des Jahres gewürdigt

Als Höhepunkt der TASPO Awards Gala wurde auch in diesem Jahr der „Unternehmer des Jahres“ geehrt. Die Jury erkannte diesen Titel 2017 dem ebenso innovativen wie umweltbewussten Gärtner-Meister und Pflanzenproduzenten Hans Müller aus Kornwestheim zu. Bekannt ist er unter anderem für sein Helix Pflanzensystem zur Begrünung von Hinterhöfen, Lärmschutzwänden und Fassaden. Gewürdigt wird mit der Auszeichnung aber auch Müllers Engagement für Mensch für Umwelt – beispielsweise im EU-Pilotprojekt TURAS, einem Baumschul-Kooperationsprojekt in Kenia oder dem von ihm gegründeten Verein Nützlingseinsatz.

Die Gewinner der TASPO Awards 2017

Pflanzenproduzent des Jahres: E. Sander Baumschulen (Tornesch)

Züchtung des Jahres: Artmeyer Baumschule (Hörstel-Riesenbeck)

Innovativstes Produkt: Birchmeier Sprühtechnik (Stetten)

Florist des Jahres: Blumen Gaab (Landau)

Gärtnerei des Jahres: Blumen Gaab (Landau)

Unternehmergeführtes Gartencenter des Jahres: Löwer – grün erleben (Goldbach)

GartenDesigner des Jahres: Gartenkultur (CH-Bern)

Bestes Marketingkonzept: Artmeyer Baumschule (Hörstel-Riesenbeck)

Local Hero – Beste regionale Verankerung: Würstle Gartenland (Fürstenfeldbruck)

Bester Internetauftritt: Baum Gartenbau (Düsseldorf)

Beste Waren-Präsentation: Sagaflor (Kassel)

Lieferant des Jahres: Häussermann Stauden + Gehölze (Möglingen)

Bestes Konzept Umwelt & Nachhaltigkeit: W. Neudorff (Emmerthal)

Dienstleistung des Jahres: Green Solutions Software (Oldenburg)

Beste Kooperation des Jahres: Agrobusiness Niederrhein (Straelen)

Bestes Konzept Ausbildung & Mitarbeiter: Grütters – Gärtner von Eden (Sonsbeck)

Geschäftsidee des Jahres: Biologischer Pflanzenschutz in der Innenraumbegrünung Canstein / Hasselmann (Berlin)

Unternehmer des Jahres: Hans Müller (Kornwestheim)

Weitere Infos zu den Gewinnern der TASPO Awards 2017 finden Sie hier.