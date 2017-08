TASPO Awards 2017: Finalisten stehen fest

Das Warten hat ein Ende – die Finalisten der 12. TASPO Awards stehen fest! Unsere Fachjury, bestehend aus 27 namhaften Persönlichkeiten der grünen Branche, hat in geheimer Abstimmung die besten Bewerber in 17 verschiedenen Kategorien gewählt.

150 Bewerbungen für die TASPO Awards 2017

Mit 150 Bewerbungen lagen die TASPO Awards 2017 in etwa im Schnitt der vergangenen Jahre, zeigte sich Iris Anger, Juryvorsitzende und Leiterin der Gesamtredaktion bei Haymarket Media, zufrieden mit der Zahl der Einreichungen. „Wir möchten allen danken fürs Mitmachen und freuen uns über jede Bewerbung.“

Die Bewerbungen bilden, wie es bei einem Branchenpreis sein soll, sehr eindrücklich die aktuellen Themen und Trends der Branche ab. So beschäftigen sich viele Projekte und Ideen in diesem Jahr mit Schwerpunkten wie Urban Gardening oder Nachhaltigkeit.

Fachjury beurteilt Bewerbungen für die TASPO Awards hochkonzentriert

Hochkonzentriert beurteilte die Fachjury am vergangenen Donnerstag in den Tagungsräumen des Braunschweiger Four-Side-Hotels die Bewerbungen der diesjährigen TASPO Awards 2017. Dabei ging es sachlich, aber bewegt in den Jurygruppen zu: „Eine nutzbringende Kooperation – aber leider wird nicht erläutert, wie der Betrieb sie in der Praxis umsetzt und ob sie erfolgreich ist – es fehlen Daten und Fakten“, wurde beispielsweise kritisiert.

Viel häufiger aber zeigten sich die Juroren erfreut über wirklich gute Bewerbungen – sowohl inhaltlich als auch von ihrer Einreichungsform. Als sehr hilfreich erwies sich bei der Beurteilung oft das mitgelieferte Anschauungsmaterial: „Ohne die Pflanzen, das Video und die mitgelieferten Produktproben hätten wir das Prinzip und die Vorteile der Idee nicht so gut verstehen können“, hieß es mehrfach.

Letztlich überzeugte eine stattliche Anzahl an Unternehmen die Fachjury mit ihren Ideen, Innovationen und Betriebskonzepten. Wer die Finalisten sind, verrät die Shortlist der TASPO Awards 2017, die Sie hier als PDF downloaden können.

Jetzt online abstimmen für den Publikumspreis der TASPO Awards 2017!

Die Sieger der einzelnen Kategorien werden auf der Gala am 27. Oktober im Grand Hyatt Berlin bekannt gegeben – inklusive dem Gewinner des Publikumspreises, den es auch in diesem Jahr wieder gibt: Für die Kategorie „Bester Internetauftritt des Jahres“ können Sie ab sofort online abstimmen und den Gewinner aus fünf Finalisten wählen. Hier geht’s zur Abstimmung. (Katrin Klawitter)