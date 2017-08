TASPO Awards: jetzt besten Internetauftritt wählen!

Ihre Stimme ist gefragt: Auch bei den TASPO Awards 2017 können Sie in der als Publikumspreis ausgeschriebenen Kategorie „Bester Internetauftritt“ Ihren persönlichen Favoriten küren. Fünf von der Awards-Jury nominierte Finalisten stehen zur Wahl.

Bewertungskriterien der TASPO Awards Jury

Unsere Fachjury, bestehend aus 27 namhaften Persönlichkeiten der grünen Branche, hat aus allen Bewerbungen in dieser Kategorie fünf Internetseiten bestimmt, die die Juroren unter Berücksichtigung der Bewertungskriterien – darunter der visuelle Eindruck der Webseite und deren technische Umsetzung – am meisten überzeugt haben.

Ebenfalls in die Auswahl der Jury mit hinein spielte die allgemeine Darstellung des jeweiligen Unternehmens auf dessen Internetseite und welche Informationen es zu den Produkten und Dienstleistungen der Firma gibt. Darüber hinaus schaute sich die Jury an, was auf der Webseite über die Menschen im Unternehmen zu erfahren ist und wie die Verknüpfung mit sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook aussieht.

Finalisten in der Kategorie „Bester Internetauftritt“

Anhand dieser und weiterer Bewertungskriterien hat die Jury in der Kategorie „Bester Internetauftritt“ die folgenden fünf Finalisten nominiert:

Gregor Winterhalter Garten- und Landschaftsbau, Schöppingen – www.winterhalter.nrw

Blumenhandwerk Neuburg, Neuburg an der Donau – www.blumenhandwerk-neuburg.de

Baum Gartenbau, Düsseldorf – www.baumgartenbau.de

Wagner System GmbH, Lahr – www.wagner-system.de

Royal Brinkman, Straelen – www.royalbrinkman.de

Bis zum 7. September können Sie online über den Gewinner abstimmen.

Alle weiteren Finalisten finden Sie HIER.