TASPO Awards live auf Facebook und Twitter

Am Freitag ist es soweit: Die TASPO Awards 2017 werden vergeben! Die Höhepunkte der großen Gala können Sie bei uns via Facebook und Twitter miterleben, denn wir berichten auch in diesem Jahr live aus dem Grand Hyatt Berlin.

In insgesamt 18 Kategorien werden in diesem Jahr die „Oscars der grünen Branche“ verliehen. Wer holt sich in diesem Jahr den TASPO Award für die Züchtung des Jahres? Welches Unternehmen hat das beste Marketing-Konzept entwickelt? Und wer ist der Gewinner in der Kategorie „Beste Kooperation des Jahres“?

Auf Facebook und Twitter keinen Gewinner der TASPO Awards 2017 verpassen

Die Sieger in den jeweiligen Kategorien gibt in diesem Jahr die bekannte TV-Moderatorin Judith Rakers bekannt – live vor mehreren hundert Gästen im Grand Hyatt Hotel Berlin. Doch auch, wer kein Ticket für die glanzvolle TASPO Awards Gala im Grand Hyatt Hotel Berlin ergattern konnte, verpasst keinen der diesjährigen Gewinner.

Wir berichten den ganzen Abend hindurch auf unseren Social-Media-Kanälen über die TASPO Awards 2017. Auf Twitter verkünden wir live alle Gewinner (#TASPOAwards2017), und auf unserer Facebook-Seite finden Sie ab Freitagabend und in den darauffolgenden Tagen viele Impressionen und Bildergalerien von der diesjährigen Gala.