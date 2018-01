Video: Mitarbeiter bis zur Rente fit halten

Prof. Froböse: „Gesundheit und Fitness muss man machen“

„Gesundheit und Fitness kann man nicht kaufen, die muss man machen“, so der Experte. Für körperliche und geistige Leistungsfähigkeit bis ins Rentenalter gebe es längst keine Garantien mehr. Aber nicht nur den Arbeitgeber, sondern auch den Arbeitnehmer sieht Froböse stark in der Pflicht, ein gesundes Leben zu führen. „Ein solches Leben darf nicht nur stattfinden, wenn wir uns gerade in der Rückenschule vom Betrieb stattfinden oder in einer anderen Maßnahme, an der der Chef teilnimmt – denn dann habe ich die Pflicht zur Selbstverantwortung nicht verstanden“, sagt der Sportmediziner.