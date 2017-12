Visual Storytelling für florale Produkte

Das g&v CreativCenter auf der IPM 2018

Sorgen Sie einfach für mehr Aufmerksamkeit im Verkauf mit Farbe, trendigen Werkstoffen und Formen, damit Kunden pure Emotionen kaufen. Das A und O ist hierbei das Motto: „Be creative with flowers and plants!“ Carolin Beforth hierzu: „Kleine florale Geschichten, Symbolträger und blumige Mitnahmeartikel werde ich an jedem Tag im g&v CreativCenter auf der IPM gestalten, die mit Farbe, Form und Duft der Blumen und Pflanzen spielen.“

Die junge Floristmeisterin Carolin Beforth gehört zum g&v Floristenteam, das die Produktwelten erlebbar werden lässt. Das g&v-CreativCenter auf der IPM 2018 wird wieder aktuelle Strömungen aufzeigen, die sich optimal für den Fachhandel eignen. Die floristische Leitung hat die bekannte Floristin Ulla Rankers-Langels, die seit vielen Jahren mit ihrem Team die floralen Ideen im g&v CreativCenter umsetzt.

„Ideen to go“ für die Warenpräsentation im Fachgeschäft

Es stehen besonders blühende Geschäftsideen zum Mitnehmen im Zentrum des g&v-CreativCenters auf der IPM Essen 2018, das die Fachbesucher wieder mit floralen Inspirationen auf die kommende Saison vorbereitet. Die Ideen für moderne Verkaufsgeschichten werden in der Schaufenstergestaltung und auf Displays dargestellt. Es geht um florale Marketingkonzepte für Gartenpflanzen, Schnittblumen und die Inszenierung von blühenden Klassikern. Von „Urban Gardening“ über die „Traumhochzeit“ bis zu modernen Wohnwelten reicht die Themenpalette.

Dabei rückt die jeweilige Geschichte für das blühende Konzept in den Fokus, um ein Produkt für die Kunden aufzuwerten. Denn mit neuen Geschichten über Blumen und Pflanzen will das g&v-CreativCenter 2018 wieder Lust auf die floralen Schönheiten machen, die der grüne Fachhandel perfekt am Point of Sale anbieten kann. Das g&V CreativCenter finden Sie auf der IPM, in der Green City/Halle 1A.