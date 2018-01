Wettbewerb „Best Christmas City“ entschieden

Die Gewinner des zur Christmasworld ausgelobten Wettbewerbs „Best Christmas City“ stehen fest. Entscheidend für die Prämierung war nicht nur die Weihnachtsdekoration der teilnehmenden Städte, sondern vor allem das beste Stadtmarketing-Konzept. Besonderes Augenmerk legte die Jury in diesem Jahr darauf, wie etwa der Einzelhandel in dieses Konzept eingebunden war.

Esslingen hatte in der Kategorie „Mittelstadt“ die Nase vorn. Foto: Esslingen am Neckar

Ganzheitlicher Ansatz kurbelt Vorweihnachtsgeschäft an

„Wir sind davon überzeugt, dass eine unverwechselbare Atmosphäre in der Adventszeit erst dann entsteht, wenn Städte einen ganzheitlichen Ansatz für das Stadtbild verfolgen. Nur so kann das Vorweihnachtsgeschäft angekurbelt und zahlungskräftiges Publikum angelockt werden. Unsere Gewinner haben dies vortrefflich umgesetzt“, erklärt Eva Olbrich, Leiterin Christmasworld, Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

Insgesamt 35 Städte hatten sich in diesem Jahr um den Titel „Best Christmas City“ beworben und ihre jeweiligen Stadtmarketing-Konzepte vorgestellt. Die Fachjury am meisten überzeugen konnten die Konzepte von Waldbreitbach (Kategorie „Kleinstadt“), Esslingen am Neckar (Kategorie „Mittelstadt“) sowie Regensburg (Kategorie „Großstadt“). Der Publikumspreis ging an das hessische Herborn, wie gestern auf der Christmasworld bekannt gegeben wurde.

Integration des Einzelhandels in die Gewinner-Konzepte

Der Einzelhandel wurde beispielsweise in Waldbreitbach durch den Los-Verkauf für die große Weihnachtstombola in das Gesamtkonzept integriert, während Regensburg mit Aktionen wie einem Adventskalender oder dem Rabattcoupon-Heft mehr Menschen und damit potenzielle Kunden in die Innenstadt lockt. Bei Esslingen wiederum überzeugte die Jury die generell enge Zusammenarbeit von Stadtmarketing, Handel, Gastronomie, Hotellerie und Hauseigentümern.

Gemeinsame vorweihnachtliche Aktionen zwischen Stadt, Einzelhandel und Bürgern stehen dann auch beim nächsten Wettbewerb im Mittelpunkt. Unter dem Motto: Welche deutsche Stadt bietet die beste Mitmach-Aktion, startet „Best Christmas City“ im November 2018 in eine neue Runde.