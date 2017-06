Wilhelm Böck erhält Große Goldmedaille

DBG Große Goldmedaille für Wilhelm Böck & Sohn KG

Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Internationalen Gartenausstellung (IGA) Berlin 2017 verliehen. Mit einem „qualitativ hochwertigen und appetitanregenden Tomaten- und Kräutersortiment in schlichter und ästhetisch sauberer Präsentation“ hatte die Wilhelm Böck & Sohn KG Vaterstetten die Jury während der Hallenschau „Strahlende Farben in der Blütenpracht“ überzeugt.



Teil der Hallenschau war der Gärtnerische Wettbewerb „Gemüse- und Kräuter-Ausstellung“. Böck präsentierte dort eine Auswahl an Tomatensorten und ein Sortiment von Küchen- und Gewürzkräutern. Böck erhielt die Auszeichnung während des IGA-Besuchs statt, den der ZVG und der Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft gemeinsam unternahmen.