NaturRuh: ökologisches Konzept mit Varianten

Das Konzept NaturRuh des Bunds Deutscher Friedhofsgärtner schreitet voran. Das erste in die Praxis umgesetzte NaturRuh-Areal wurde vor kurzem in Gelsenkirchen eröffnet, initiiert und gestaltet von der dortigen Friedhofsgärtnerei Seppelfricke. Eine neue Mustergrabanlage nach dem NaturRuh-Konzept ist derzeit auf dem Gelände der Landesgartenschau in Bad Iburg zu bewundern.