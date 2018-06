Das neue TASPO Spezial: Highlights der Saison setzt auf Vielfalt und aktuelle Trends. Wir heben Premiumsortimente von Pelargonien bis XXL-Stauden hervor und wagen einen Blick hinter die Kulissen. Außerdem begleiten wir eine Gärtnerfamilie vom Niederrhein, die die Zukunft mitgestalten will.

„So eine Saison habe ich noch nicht erlebt!“

Die Highlights der Saison stellt das neue TASPO Spezial in Zusammenarbeit mit EPS heraus. Im Interview erklären die EPS-Geschäftsführer Norbert und Martin Engler den spannenden Saisonverlauf, der für alle eine große Herausforderung darstellte – deutlich wird das, wenn EPS-Geschäftsführer Norbert Engler erklärt: „So eine Saison habe ich noch nicht erlebt!“

Norbert und Martin Engler führen EPS gemeinsam. Sie stehen für eine Staffelübergabe an die nächste Generation, die immer mehr Verantwortung im Tagesgeschäft übernimmt und den partnerschaftlichen Dialog mit allen Marktpartnern fortsetzt. Was Norbert Engler vorlebt, ist auch bei den Söhnen zu spüren: Vertrauen, Offenheit und Begeisterung für die Grüne Branche. Der grüne Daumen bildet die Kernkompetenz und führte auch in der Saison 2018 zum Erfolg.

Neuheiten und Bestseller im EPS-Schaugarten

Die klare Orientierung auf Fachgartencenter ist bei EPS überall zu spüren. Das zeigt sich bei den Sortimenten, der Qualität und dem Service, den EPS als Großhändler am Niederrhein bietet. „Für Sie unterwegs“ ist eine Initiative, die den Produkten ein Gesicht gibt. EPS stellt regelmäßig seine Lieferanten im Newsletter vor und arbeitet Informationen zu einem aktuellen Produkt auf. Die Kunden bekommen somit stets aktuelle Anregungen.

Einen Überblick über das Sortiment und die Produktneuheiten für die Saison gibt das Euregionale Pflanzenservicecenter auch in diesem Jahr wieder mit seinem EPS-Schaugarten in Kevelaer. Seit Jahren gehört er zu den Bereichen, die sich Gärtner und Kunden gleichermaßen ansehen sollten, um zu sehen, wie sich die Neuheiten und Bestseller im Sommer schlagen. Die Nähe zur Pflanze ermöglicht es, dass die Mitarbeiter von EPS sehen, was geht und wie die einzelnen Sorten im Schaugarten gedeihen.

Mehr als ein Schnäppchenmarkt bieten kann

In unserem TASPO Spezial wird deutlich: Der Fachhandel hat Partner, die auf Qualität, breite Sortimente und Innovationen Wert legen. Partnerschaftliche Arbeitsweisen verlangen mehr als ein Schnäppchenmarkt jemals bieten kann. Denn Verlässlichkeit ist unverzichtbar.

Unsere neue Verlagsbeilage TASPO Spezial: Highlights der Saison können Sie als gedruckte Ausgabe in der TASPO 24/2018 oder hier als E-Paper lesen.