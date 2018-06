Ausbreitung von Xylella fastidiosa: EU verklagt Italien

2016 konnte die EU-Kommission ein Gerichtsurteil erwirken, das alle EU-Staaten verpflichtet, gegen das Feuerbakterium vorzugehen. „Die italienischen Behörden unterlassen die Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Quarantäneschädling Xylella fastidiosa in Apulien zu tilgen, und versäumten es somit, seiner Ausbreitung Einhalt zu gebieten“, heißt es in einer Pressemitteilung der EU-Kommission.

„Der von Italien gemeldete Zeitplan ist nicht geeignet, die nach dem EU-Recht erforderliche sofortige Beseitigung der befallenen Bäume wirksam zu gewährleisten. Durch das Unterlassen geeigneter Maßnahmen erhöht sich das bereits hohe Risiko, dass sich der Organismus über das derzeit abgegrenzte Gebiet hinaus weiter ausbreitet“, so die EU-Kommission weiter.

Italien wird der Gang vor den EU-Gerichtshof nicht unangekündigt treffen. Die Kommission hatte den Staat bereits mehrmals aufgefordert, seinen Verpflichtungen in der Eindämmung des Schadorganismus nachzukommen. Zwei Aufforderungsschreiben und eine mit Gründen versehene Stellungnahme seien bereits an Italien ergangen.

Die Produzenten nennen die Gegenmaßnahmen „sinnlos“ und sie entbehren in ihren Augen jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Sie sprachen sogar davon, dass die EU durch die Rodungen „Open Air Friedhöfe“ schaffe.

Xylella fastidiosa war von den Behörden 2013 zuerst in der süditalienischen Gegend Salento entdeckt worden und breitet sich seither in ganz Apulien aus. Auch auf Korsika, den Balearen, dem spanischen Festland, in Südfrankreich und sogar Sachsen-Anhalt gab es erste Befalls-Befunde.