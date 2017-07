Pflanzenschäden und –krankheiten durch Nagetiere, Pilze, Insekten oder Milben

An der Fertigstellung der Pflanzenschutz-Broschüre haben die Fakultät Gartenbau und Lebensmitteltechnologie und das Institut für Gartenbau gemeinsam gearbeitet. Im 80-seitigen Dokument finden die Studierenden der Fachrichtung „Gartenbau – Produktion, Handel, Dienstleistungen“ die wichtigsten Pflanzenschäden und –krankheiten, verursacht durch Nagetiere, Pilze, Insekten oder auch Milben.



„Die vorliegende Broschüre zeigt, wie verschieden sich Besiedlungsmöglichkeiten von Schaderregern darstellen und wie diese ihre Wirte auf sehr spezifische Art und Weise nutzen. In Anlehnung an die Vorlesungen und Praktika im Fach Pflanzenschutz des Studiengangs Gartenbau der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf finden sich hier über 120 Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, die in ihren Besonderheiten beschrieben und mit Bildern illustriert sind“, erklärt die Expertin für Botanik und Pflanzenschutz Prof. Dr. Birgit Zange im Vorwort der Broschüre.



Hier finden Sie die Broschüre „123 Schadbilder an Pflanzen: Eine Auswahl zum Gartenbau“ als Download.