DBV: Kein Grund für nur zehn Jahre Glyphosat

Glyphosat: Zulassung von Pflanzenschutzmitteln darf nicht zu politischem Spielball werden

„Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln darf nicht zu einem unkalkulierbaren politischen Spielball werden. Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten müssen auf der Grundlage einer wissenschaftsbasierten Bewertung ihrer Verantwortung gerecht werden“, so Rukwied, der nach Brüssel zum Gespräch mit Arunas Vinciunas, dem Kabinettschef des EU-Gesundheitskommissars Vytenis Andriukaitis gereist war.



Der Präsident des Bauernverbandes fordert, dass die EU die Verfügbarkeit einer breiten Palette von Pflanzenschutzmitteln garantiert. So würden die Erträge in Landwirtschaft, Obst-, Gemüse- und Weinbau gesichert. Außerdem verhindere die Nutzung vieler Mittel die Ausbildung von Resistenzen. Gesundheitliche Bedenken für Anwender und Nutzer müssten natürlich ausgeschlossen sein.



DBV kritisiert Verzögerungen bei Zulassung von Pflanzenschutzmitteln

Rukwied kritisierte außerdem die enormen Verzögerungen bei den Entscheidungen über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. „Die EU hat das strikteste Zulassungsverfahren weltweit. Das muss die EU-Kommission auch offensiv kommunizieren und entsprechend handeln“, forderte Rukwied. Mittelfristig müsse die Zulassungsverordnung reformiert werden, um die Mittelzulassung durch die Mitgliedstaaten besser zu harmonisieren. Es könne nicht sein, dass trotz der vorgesehenen zonalen Zulassung jeder Mitgliedsstaat seine eigene Prüfung mit anderen Kriterien durchführe.