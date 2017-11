Effizientes Dämpfsystem für den Erdbeeranbau

Über 50 Prozent Energie- oder Heizölersparnis gegenüber beetüberdeckenden Dämpfhauben erreicht das neue Dämpfsystem der Firma MSD (Möschle – Seifert – Dämpftechnik). Der große Vorteil liegt in der Streifendämpfung mit Stachelhauben.

Neues Dämpfsystem: Der Vorteil liegt in der Streifendämpfung mit Stachelhauben. Foto: MSD

Laut Firmeninfo wird dadurch ausschließlich der für die Kultur relevante Pflanzbereich mit Heißdampf behandelt. Im Praxiseinsatz wurde mit den Stachelhauben eine Dämpftiefenwirkung von etwas mehr als 30 Zentimeter bis zur Dammbasis erreicht.

Dämpfsystem als halbautomatische Lösung konzipiert

Das System ist als halbautomatische Lösung (Traktoranbaugerät) konzipiert. Die Stachelhauben zu dieser sogenannten Sandwich-Dämpfung sind an einem hydraulisch heb- und senkbaren Trägerfahrzeug montiert, auf dem auch der Dampferzeuger installiert ist. Das Ergebnis ist eine kompakte Dämpfeinheit, die drei Dammreihen gleichzeitig etwa 30 Zentimeter tief behandelt.

Die Dämpfzeit ist dabei abhängig von der Leistungsfähigkeit des Dampferzeugers sowie der Größe der Hauben und der gewünschten Dämpftiefe und kann auf bis zu sieben Minuten reduziert werden.

Dem Hersteller zufolge ergibt sich ein höchst effizienter Energieeinsatz. Mit einem bei der Erprobung vorliegenden Dampfverbrauch von unter 40 Kilogramm Dampf pro Kubikmeter Erde kann das Dämpfsystem laut MSD den Heizölbedarf umgerechnet auf den Quadratmeter bei einer Dämpftiefe von etwas mehr als 30 Zentimeter sogar unter 0,5 Liter/Quadratmeter-Bruttofläche abhängig von der Kultivierungsmethode minimieren.

Drei Dämme gleichzeitig hygienisiert

Drei Dämme werden gleichzeitig mit Stachelhauben im Sandwich-Dämpfverfahren mit Heißdampf hygienisiert, erklärt das Unternehmen. Im nahe Bruchsal durchgeführten Praxistest wurden die Dämme nach dem Dämpfen am Folgetag bepflanzt. Das Landratsamt Karlsruhe will das weitere Wachstum und den Ertrag der Erdbeerkultur in den kommenden drei Jahren beobachten.

Der Einsatz von Bodenentseuchungsmitteln ist nicht mehr zulässig, darum gewinnt das Dämpfen auch bei Erdbeeren an Bedeutung.