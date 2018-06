Eichenprozessionsspinner: Hilferuf aus der Altmark

Dramatische Szenen an einer Schule in Sachsen-Anhalt: Eine Achtjährige brach vor kurzem wegen eines allergischen Schocks zusammen und wurde ohnmächtig, ausgelöst durch die Härchen des Eichenprozessionsspinners. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde in der Altmark fordert nun endlich Hilfe vom Land und zeigte sich selbst an – mit scheinbarem Erfolg.