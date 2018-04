Neonics: BUND & Grüne kritisieren Klöckner

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will sich für den Bienenschutz einsetzen und am 27. April in Brüssel für ein komplettes Anwendungsverbot von drei bienengefährlichen Neonicotinoiden im Freiland stimmen. Das reicht aber weder den Grünen noch dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).